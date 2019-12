Iachini arriva e chiede rinforzi: Il primo nome è un suo pupillo. Poi un centravanti e un centrocampista

Il nuovo tecnico della Fiorentina, Giuseppe Iachini, si aspetta ora dalla società anche qualche rinforzo di qualità da prelevare durante il prossimo mercato invernale. Secondo La Gazzetta dello Sport, il neo allenatore ha suggerito al diesse Pradè come primo nome quello del suo pupillo Politano, da lui lanciato a Sassuolo e ora all’Inter. A centrocampo piace Praet del Leicester (ex Sampdoria). Mentre al centro dell’attacco arriverà uno tra Cutrone, finito anche lui in Inghilterra, Zaza del Torino e Petagna della Spal. In ordine di preferenza.