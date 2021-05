Iachini: “Atteggiamento e mentalità sono giusti. Poteva essere una botta essere stati ripresi tre volte e invece potevamo segnare anche il quarto gol”

L’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, intervistato da Sky ha detto dopo il 3-3 della sua squadra contro il Bologna: “C’è la convinzione di aver avuto un atteggiamento giusto per tutta la partita. Poteva essere una botta essere stati ripresi per tre volte, e lì dovevamo prestare un pizzico di attenzione in più. Ma ancora alla fine siamo andati avanti con la volontà di fare il quarto gol e abbiamo avuto due o tre situazioni che potevano portarci a segnare, se le avessimo sfruttate meglio. Però l’atteggiamento e la mentalità sono giusti, dobbiamo migliorare su alcuni particolari perché ci sono costati cari”.