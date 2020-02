Iachini: “Avevamo preparato questo tipo di partita e alla fine, ai punti, non avremmo rubato nulla vincendo. Chiesa? Ora può darci una mano anche da esterno”

Arriva il commento anche di Beppe Iachini a Dazn: “Avevamo preparato la partita per far meglio anche prima di quello che abbiamo fatto, volevamo fare una buona fase difensiva senza dover stare dentro l’area. Abbiamo sbagliato un fuorigioco ma subito pochissimo, in fase di possesso abbiamo sbagliato qualche uscita e questo ha fatto sì che non riuscissimo a costruire quasi mai. Il gol è arrivato da un episodio sfortunato ma abbiamo mantenuto un atteggiamento positivo, abbiamo pareggiato e alla fine stavamo anche per vincerla, ai punti forse non avremmo rubato nulla se fosse andata così. Il cambio di Cutrone? L’avrei fatto anche in caso di parità perché stavamo uscendo male con i centrocampisti e volevo forzare un pochino. Poi non mi aspettavo che restassimo in dieci ma abbiamo creato i presupposti per andare anche in vantaggio, peccato per quella parata del portiere su Caceres alla fine. L’importante è l’atteggiamento, che è quello giusto, abbiamo ancora margini essendo insieme da 45 giorni e basta. Chiesa esterno? Lo sappiamo, sull’esterno è nel suo ruolo. Ho cercato di recuperarlo tenendolo più vicino alla porta. Ora può darci una doppia soluzione, sia davanti che sulla fascia, è una soluzione che dobbiamo sfruttare”.