Iachini: “Badelj è un ragazzo eccezionale, ma lui e Pulgar non possono giocare insieme. Per sostituire Dalbert ho tre soluzioni…”

L’allenatore della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato anche dei singoli durante la conferenza stampa: “Coppa Italia? Nessuna valutazione. Si pensa solo al Genoa e cercherò di mettere in campo la formazione migliore. Chiesa? Si è allenato e sta bene, quindi tutto ok. Badelj? Lui e Pulgar sono due calciatori simili. Nessuno dei due può fare l’interno di centrocampo. Per giocare in quel ruolo si deve avere una gamba diversa. Milan è un ragazzo eccezionale e che stimo molto. Innanzitutto deve recuperare la miglior condizione, ma lui è molto importante anche per il nostro spogliatoio. Confido tanto nel lavoro e penso che questa squadra possa migliorare davvero molto. Assenza di Dalbert? Maxi Olivera è arrivato da pochi giorni ed è mancino. Abbiamo Terzic su cui stiamo lavorando e Lorenzo Venuti. Sto valutando le varie soluzioni”.