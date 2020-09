Iachini: “C’è rammarico per le occasioni sbagliate. Kouame e Vlahovic? Quando si è così giovani fa parte del percorso fare anche scelte errate”

Dopo la cocente sconfitta contro l’Inter l’allenatore della Fiorentina Beppe Iachini ha risposto alle domande in sala stampa: “Partita persa per i troppi goal sbagliati? Nel calcio é così. Rimane il fatto che la squadra oggi é venuta qui per fare una grande partita sul piano della personalità e dell’organizzazione, cercando quando si poteva di andare ad attaccare facendolo con una buona mentalità e qualità. C’è rammarico perché prima sull’1-0, poi sul 3-2 abbiamo avuto delle buone occasioni per portare la partita su binari più congeniali. Purtroppo non ci siamo riusciti, e purtroppo per un pizzico di ingenuità abbiamo preso gol. Questo non doveva accadere per l’attenzione che ha messo la squadra in campo, guardiamo il bicchiere mezzo pieno perché la Fiorentina ha fatto un gran gioco e avremmo meritato di portare a casa sicuramente un risultato diverso. Gli errori di Kouame e Vlahovic? Quando si è molto giovani ci sta di fare una scelta giusta in un momento decisivo o una sbagliata, fa parte del loro percorso. L’importante è che ce ne sia la consapevolezza di tutti, io allenatore sono chiamato a migliorarli. Se rifarei gli stessi cambi? Purtroppo sono stati forzati: Bonaventura li stiamo forzando, é arrivato da poco; Chiesa ha chiesto il cambio per un problema al bicipite, l’ho tenuto in campo il più possibile. Frank alla fine era stravolto, non ce la faceva più, ha fatto una partita dispendiosa e ho messo punte fresche in attacco. Più di questo non potevano fare, dovevamo essere bravi noi a chiudere la partita quando c’è stata l’opportunità “.

0 0 vote Article Rating