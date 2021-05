Iachini: “C’è rammarico, vittoria sfumata per piccole sbavature. Ma mentalità giusta, avevamo studiato i tagli del Bologna…”

Rammaricato anche Beppe Iachini, che a Dazn ha analizzato così il pareggio con il Bologna: “Noi siamo venuti qui per vincere, volevamo fare una grande partita e creare i presupposti per portare a casa i 3 punti. La squadra è partita forte e l’ha interpretata bene, ha fatto qualche piccolo errore ma abbiamo giocato sempre per fare un gol più degli avversari, c’è rammarico. Abbiamo avuto anche due occasioni nel finali per fare il quarto gol, con un pizzico di attenzione in più c’era modo di portare a casa la vittoria. Approccio e mentalità erano quelli giusti, sapevamo che loro erano molto bravi con questi tagli, ci eravamo preparati in settimana su questo però abbiamo fatto qualche piccola sbavatura. Ci stiamo lavorando per cercare di migliorare, oggi abbiamo trovato un avversario che sotto questo aspetto è stato molto bravo. Vlahovic? I ragazzi hanno un percorso di lavoro, Dusan è cresciuto tanto, ha fatto gol e ha lavorato bene per la squadra. Siamo contenti per lui, sta facendo gol e vuol dire che la squadra sta creando i presupposti”.