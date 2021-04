Iachini: “C’è tanto rammarico perché non abbiamo portato a casa quello che meritavamo, abbiamo avuto la sensazione di poterla vincere”

Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini esprime in sala stampa la sua opinione sulla gara persa per 3-2 contro l’Atalanta:” Nei singoli episodi non siamo stati fortunati, nel secondo gol dell’Atalanta c’era Zapata che era oltre la linea con la spalla. Nel secondo tempo siamo rientrati con compattezza e avevamo la sensazione di poter vincere la partita dopo aver pareggiato. C’è grande rammarico perché abbiamo perso per un rimpallo. Siamo rimasti in partita fino alla fine, e sul pareggio stavamo meglio rispetto all’Atalanta sotto l’aspetto psicologico. Siamo insieme da poche settimane e dobbiamo lavorare al meglio ancora sulla fase difensiva”.

Sul primo gol preso: “Non è colpa solo di Bonaventuta, noi dovevamo alzare più la linea: noi marchiamo a zona, non a uomo.

Su Vlahovic e gli altri giocatori: “La squadra si è predisposta bene, abbiamo fatto tante verticalizzazioni con lui e Kouame. Bisognava cercare di fare gol e la squadra l’ha fatto. Impegno e intensità ci sono state, mentre per i singoli episodi, ovvero i gol dell’Atalanta, c’è rammarico perché non siamo riusciti a portare a casa quello che meritavamo”: