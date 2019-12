Iachini: “Chiesa ha rinunciato alle vacanze per lavorare, vuole il meglio per la Fiorentina. Questo è una sfida che voglio vincere”

Il neo allenatore viola Beppe Iachini parla poi anche di Federico Chiesa: “Idea del sistema di gioco? Non sono un integralista, per me hanno sempre contato le caratteristiche dei giocatori a disposizione. Questa è una rosa di qualità, con giovani e meno giovani, sono convinto che possano dare un contributo importante sia gli esperti che i giovani. I moduli sono numeri, contano relativamente, cercherò di lavorare su tanti aspetti e mi riservo comunque di lavorare sul campo e di vedere diverse metodologie con i ragazzi. Chiesa? E’ un ragazzo che devo ringraziare, ho parlato con lui sotto le feste di Natale, ho visto tutte le partite per capire in fretta dove lavorare. Federico era qui al campo con me, ha rinunciato alle vacanze, gli avevo chiesto questo e ha dato grande disponibilità. E’ un ragazzo di sani principi, che ha voglia di fare il bene della Fiorentina, sono stato felice di potermi confrontare con lui e sono convinto che recupererà in fretta. E’ un giocatore che può interpretare diverse posizioni in campo, nei ruoli d’attacco. Obiettivo salvezza? Non mi pongo obiettivi primari o secondari, la realtà della classifica è questa. Sono una persona concreta che vuole lavorare sul campo e da ogni partita cercheremo di fare più punti possibile. Di sicuro non ci fermeremo se arriveremo a 40 punti, non fa parte del mio spirito. Andremo nel caso alla ricerca di posizioni più congeniali alla storia della Fiorentina, ma guardiamo la realtà. Appuntamento più importante della carriera? Ho fatto il mio percorso, ottenuto risultati importanti e ovunque sia andato ho cercato di dare organizzazione e mentalità adeguate. Nello stesso tempo abbiamo valorizzato tanti ragazzi, che oggi giocano in grandi squadre. Questo per me è un altro appuntamento importante, che affronto ovviamente con un pathos particolare perché torno in una città che amo, in un ambiente a cui sono sempre stato legato, per il quale ho fatto il tifo anche dopo essere andato via. Cercherò di avere la giusta attenzione e professionalità per poter fare il meglio possibile per la squadra, per il bene della società e dei tifosi. E’ una sfida importante e che voglio vincere”.