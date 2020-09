Iachini: “Chiesa mi aveva chiesto il cambio, davanti pecchiamo di inesperienza. Vlahovic? Ha pagato mentalmente quell’errore, non deve succedere”

C’è anche il commento di Beppe Iachini a Dazn, dopo il 2-1 subito dall’Inter: “Siamo venuti a giocarci questa partita con la personalità giusta, abbiamo provato a giocare e abbiamo avuto occasioni per segnare il 2-0 senza riuscirsi. Nella ripresa abbiamo preso gol su un infortunio di Ceccherini e l’abbiamo ribaltata, abbiamo sprecato l’occasione del 4-2 e poi abbiamo perso. Cambi di Chiesa e Ribery? Avevamo Jack Bonaventura che non ha ancora la condizione per giocare tutta la partita, Federico ha chiesto il cambio perché aveva un problemino al bicipite. Mentre Franck aveva tirato per tanto tempo e non ne aveva più. E’ normale cambiare qualcosa. Kouame? Abbiamo tre attaccanti molto giovani, è chiaro che dobbiamo valutare di volta in volta lo sviluppo della partita. Un po’ di inesperienza davanti dobbiamo metterla in preventivo ma ho scelto Christian perché mi sembrava che stesse meglio rispetto agli altri ragazzi. Stiamo cercando di portarlo alla sua condizione ottimale, sa imporsi e giocare da prima punta per cui la scelta è caduta su di lui ma dobbiamo far crescere anche gli altri ragazzi. Errore di Vlahovic? E’ un peccato, ho visto che dopo l’errore ha pagato a livello psicologico, uscendo dalla partita, e non deve succedere. Sono passaggi di crescita di alcuni ragazzi molto giovani e in qualche circostanza non veniamo premiati, dobbiamo far sì che questi ragazzi crescano in fretta”.

