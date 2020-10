Iachini: “Con Sampdoria e Spezia abbiamo sprecato occasioni per chiudere la partita e oggi eravamo tesi. Speriamo di aver trovato fiducia e coraggio”

A Sky arrivano le parole di Beppe Iachini dopo la vittoria sull’Udinese: “Il presidente ha riconosciuto il lavoro che è stato fatto, valorizzando tanti ragazzi, chiaro che la pressione ci sia quando non porti a casa quanto seminato. In casa con la Sampdoria abbiamo avuto due palle per pareggiare, a Spezia quattro occasioni per fare il 3-0 e 3-1 e non le abbiamo sfruttate. Oggi è stata una partita tesa ma i ragazzi sono stati bravissimo a tenere la testa fredda e il cuore caldo. I ragazzi hanno tenuto il campo, stiamo segnando tanto ma non è da noi subire così tanto. Dobbiamo continuare a lavorare e poi sono convinto che arriveranno i punti. Nelle ultime due partite siamo stati ripresi nonostante le occasioni per chiudere la partita. E’ normale che subentri timore quando subisci un gol. Speriamo che questa vittoria possa aver dato loro una fiducia e coraggio, come abbiamo fatto nel finale della scorsa stagione”.

