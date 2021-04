Iachini: “Contro l’Atalanta abbiamo perso per degli episodi, sul 2-2 c’era la sensazione di poter vincere. Commisso ci sta sempre vicino”

L’allenatore della Fiorentina, Beppe Iachini, è tornato a parlare dell’ultimo match giocato dalla propria squadra: “Contro l‘Atalanta, anche nel primo tempo, la squadra non era partita male ma si è ritrovata sotto per due episodi. Anche noi avevamo avuto qualche situazione per fare male. Nell’intervallo abbiamo corretto alcune cose e nella ripresa siamo arrivati al pareggio: mi è dispiaciuto prendere un rigore subito dopo per un rimpallo, è anche questione di centimetri e di sfortuna. Perdere per un rigore del genere è brutto, preferivo un intervento brutto di un nostro giocatore. Sul 2-2 c’era la sensazione di poter vincere la partita. Nella passata stagione abbiamo vinto cinque partite fuori casa, ma c’era stata continuità di lavoro”.

Continua così il tecnico della Fiorentina: “Dobbiamo ritrovare l’organizzazione difensiva che ci ha permesso di essere la migliore difesa del post-lockdown nella passata stagione. Commisso? E’ sempre vicino alla squadra, la sua presenza è sempre di conforto per i giocatori: noi pensiamo a lavorare sul campo. Ci teniamo a far bene anche per i tifosi: li sentiamo vicini, nonostante la lontananza forzata. Acciaccati? Ci sono dei ragazzi, come Kokorin e Igor, che hanno avuto problematiche fisiche e stiamo cercando di riportarli al top della condizione. Sassuolo? E’ stata una bellissima esperienza, sono arrivato con la squadra penultima e abbiamo finito al decimo posto. C’è grande stima reciproca, è una squadra che sta seguendo le orme dell’Atalanta“.