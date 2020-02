Iachini: “Contro l’Atalanta ho visto una buona gara difensiva, abbiamo pagato la stanchezza. Su Ribery…”

In occasione dell’inaugurazione della nuova Scuola Calcio Elite “Alberto Di Chiara Academy” ha parlato ai giornalisti presenti, tra cui Fiorentinanews.com, l’allenatore della Fiorentina Beppe Iachini. Queste le sue dichiarazioni: “Con Di Chiara ho vissuto parecchie emozioni in maglia viola. Sono felice vedere tanti bambini che si avvicinano a questo sport. Veniamo da buone partite anche se i risultati non ci hanno dato ragione. Con l’Atalanta abbiamo fatto una buona gara difensiva, concedendo solo 3 tiri in porta. Abbiamo sbagliato parecchi passaggi in uscita e a livello tecnico. Questo non ci ha consentito di dare bene in fase offensiva. Se dopo sette mesi la Juventus ancora non è rodata, figuriamoci noi che siamo insieme solo da un mese. Dobbiamo lavorare molto nella fase di possesso. A Genova contro la Sampdoria ci aspetta una gara difficile, ma dobbiamo affrontarla con la mentalità adeguata. La fiducia è rimasta intatta. I nostri attaccanti devono crescere ma sono giovani. La scorsa settimana hanno tutti avuto problemi fisici. Chiesa sta crescendo e dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno. L’ultimo mese è stato un tour de force e non abbiamo mai staccato. Abbiamo pagato la stanchezza e questo giorno di riposo serve per staccare un attimo la spina. Parlo spesso con Ribery e ci sono dei tempi da rispettare. Quando si subentra qualche problemino c’è, ma stiamo trovando la nostra quadratura. Il campionato è aperto e sia Lazio che Juventus che inter si possono giocare lo scudetto”.