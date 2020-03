Iachini: “Così passo le giornate. I giocatori si allenano a casa, ma il campo è tutt’altra cosa”

Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini è intervenuto a Radio Toscana. Queste le sue parole: “C’è grande apprensione per quello che sta succedendo: va ringraziato chi lavora in prima linea per aiutare le persone. E’ una situazione imprevista, che ha lasciato tutti un po’ cosi: c’è grande dispiacere per le grande persone che hanno difficoltà anche a mangiare, visto che non lavorano. Come passo le giornate? Si continua a lavorare da casa: si guardano partite, si sta in contatto con lo staff tecnico e i giocatori per fargli fare quel pochissimo di attività possibile. Con la speranza che arrivino giornate positive per poter tornare, attraverso un percorso giusto, alla normalità. Si stanno mandando dei programmi minimi per cercare di dare continuità al lavoro, ma è chiaro che il campo è tutt’altra cosa. Il mondo del calcio ha dimostrato grande sensibilità per cercare di aiutare tutti coloro che in questo momento ne hanno bisogno”.