Iachini: “Dobbiamo acquistare velocemente brillantezza per farci trovare pronti alla gara col Torino. Peccato non poter lavorare con i nazionali”

L’allenatore della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato al termine dell’amichevole con la Lucchese ai canali ufficiali della società: “Stiamo lavorando molto, siamo partiti da pochi giorni con la preparazione a differenza della Lucchese che era più avanti di noi da questo punto di vista. Abbiamo sbagliato qualche gol di troppo ma la squadra ha avuto l’atteggiamento giusto. Dobbiamo ritrovare un po’ di brillantezza per avere margine di crescita. Tra quindici giorni inizia il campionato quindi dobbiamo accelerare per farci trovare pronti all’appuntamento col Torino, un avversario difficile. Nazionale? Ci hanno impedito di lavorare tutti insieme, abbiamo “perso” nove ragazzi. Cercheremo di recuperare il tempo perduto quando torneranno. Vado a casa soddisfatto per la prova di oggi, da queste amichevoli non ci si può aspettare di più. Abbiamo interpretato la partita con impegno e serietà”.

0 0 vote Article Rating