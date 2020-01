Iachini: “Dobbiamo mettere ferro dentro questa squadra poi faremo i ‘bellini’. Io non mi accontento della salvezza voglio arrivare molto più in alto”

L’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, ha regalato una lunga disamina di questa sofferta vittoria: “Siamo qui da dodici giorni e io ho detto fin dall’inizio che la bacchetta magica non ce l’ho. Non ho la presunzione di dire che questa è la mia Fiorentina. Abbiamo fatto i primi minuti discretamente bene, poi abbiamo cominciato a sbagliare e siamo andati in ansia, è subentrata la paura. Ringrazio i tifosi per l’accoglienza che mi ha riservato, ma i giocatori hanno sentito questa situazione. Del resto, da quanto tempo è che non vincevamo in casa? La squadra ha rischiato praticamente nulla, ma oggi era importante prendere questi tre punti, con le buone o con le cattive. Se sono qui è perché c’era qualche situazione di difficoltà altrimenti non mi avrebbero chiamato. Siamo fiduciosi che questa Fiorentina possa rialzare la testa e risalire la classifica. Boateng? Durante la settimana guardo tutti i ragazzi e avevo notato che Vlahovic aveva una gamba pesante. Io preparo sempre due partite, se non tre alla volta. La prima partita dovevo tenermi una freccia all’arco per forzare più in gara. Boateng si era anche allenato bene in settimana. Ha preso un colpo nel corso della partita e ha un po’ frenato. Domani faremo dei test specifici su Cutrone per capire quanto mi può dare. Mi baserò anche su quello per capire cosa manca al ragazzo. Dovevamo trovare solidità dietro, cominciare a mettere dentro ferro per prendere meno gol. Poi penseremo a migliorare le linee di passaggio, più avanti ci sbottoneremo il maglioncino e faremo i ‘bellini’. Era tanto tempo che non vincevamo in casa, dedico questa vittoria ai nostri tifosi, ai nostri ragazzi, che hanno bisogno di fiducia e ai nostri dirigenti. Mercato? Io mi sono concentrato sui giocatori che avevo a disposizione. Abbiamo fatto quattro punti e potevano essere sei, senza la prodezza di Orsolini. Stiamo verificando con la società l’opportunità di inserire altri elementi che la rendano più omogenea che competitiva. Io non mi accontento della salvezza, dei 40 punti, io voglio andare a guardare ancora più su”.