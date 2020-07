Iachini: “Dovremo essere organizzati ed andarcela a giocare con l’atteggiamento giusto. Fonseca è un tecnico molto preparato”

Alla vigilia del match dell’Olimpico contro i giallorossi, ha parlato così l’allenatore della Fiorentina Giuseppe Iachini: “La Roma è un avversario forte. Fonseca ha cambiato modulo, ha dato equilibrio e la mi squadra dovrà giocare con personalità e mentalità giusta per portare via il risultato dall’Olimpico. Dovremo essere organizzati ed andarcela a giocare con l’atteggiamento e la mentalità giusta. Fonseca? E’ un ottimo allenatore, molto preparato che ha conoscenze e che non si è standardizzato su un unico modulo di gioco”.

