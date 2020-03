Iachini e il fattore nervoso: Per vincere ad Udine serve testa

Tornare in campo dopo uno stop è sempre complesso. Specie se non si tiene il ritmo gara.

La Fiorentina, infatti, in questo periodo di sosta forzata non ha svolto alcuna amichevole e si è allenata in solitudine, preparando per due settimane di fila la partita contro l’Udinese.

Il rinvio all’ultimo istante ha cambiato i piani di Mister Iachini che dovrà caricare la squadra al meglio per non fargli abbassare la guardia.

Dopo un periodo di bassa intensità, infatti, il rischio di cali di tensione è alto.

L’Udinese però è come la Fiorentina in quanto a gare disputate e, quindi, sarà la squadra più salda a livello nervoso ad incidere nel match in programma alla Dacia Arena.