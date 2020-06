Iachini e il retroscena di Aquilani: “Non ho mai visto un allenatore così pignolo”

Ospite a Radio Bruno, Gianfranco Monti ha svelato un retroscena legato ad Alberto Aquilani, entrato a far parte dello staff viola nel corso di questa stagione, e al suo giudizio su Beppe Iachini: “Aquilani mi disse una cosa allucinante su Iachini: non ho mai visto un allenatore così pignolo. Lo vediamo difensivista, un cagnaccio, Aquilani disse che lui sta in campo tantissimo anche senza palla, a provare schemi”.

