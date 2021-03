Iachini e quel chiodo fisso con Callejon ma il tecnico dovrà “adattarsi” allo spagnolo

L’estate scorsa l’arrivo di José Maria Callejon fu caldeggiato in modo particolare da Beppe Iachini, che spinse e dette parere positivo sul tesseramento del classe ’87, soprattutto poi in seguito all’addio di Federico Chiesa. Alla base del matrimonio tra lo spagnolo e la Fiorentina però c’è sempre stato un enorme equivoco tattico, con il tecnico sempre bloccato sul suo 3-5-2 e Callejon di fatto inutilizzabile per tale modulo, tant’è vero che a Roma fu provato addirittura da falso nueve, con risultati pessimi. Poi arrivò l’esonero e di fatto i due non poterono più lavorare insieme ma nel frattempo per l’ex ala del Napoli le cose non sono certo migliorate, nonostante qualche tentativo di Prandelli di cambiare anche modulo. Il Corriere dello Sport-Stadio designa proprio Callejon come asso nella manica per l’allenatore viola ma la questione tattica rimane: troverà Iachini il modo per adattare la sua squadra per utilizzarlo in modo efficace? Fin qui per la Fiorentina giocare col tridente è stato quasi un tabù…