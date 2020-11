“Iachini è un problema per la Fiorentina perché la Fiorentina non crede nel suo lavoro. O segui le indicazioni del suo gioco o altrimenti meglio lasciarsi”

Situazione difficile quella che sta vivendo la Fiorentina. Il giornalista Alberto Polverosi prova a dare la propria chiave di lettura all’interno di un articolo pubblicato sul Corriere dello Sport-Stadio, il cui passaggio principale è questo: “La Fiorentina è un problema e il primo problema della Fiorentina è Beppe Iachini. Ma non perché all’Olimpico ha presentato una squadra senza capo né coda, non perché considera Callejon una punta in grado di sollevare l’o spento attacco viola, non perché mette Amrabat al centro togliendogli così la sua migliore caratteristica, ovvero la possibilità di inserimento. Non per questo o almeno non solo per questo. Iachini è un problema per la Fiorentina perché la Fiorentina non crede nel suo lavoro. Commisso l’ha confermato alla fine della scorsa stagione, ma questo non basta. Se credi nel tuo allenatore segui le indicazioni del suo gioco, altrimenti meglio lasciarsi”.

0 0 vote Article Rating