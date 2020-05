Iachini e una conferma ancora tutta da conquistare: un po’ di coraggio in più potrebbe stimolare Commisso

Lo scomodo equilibrio da trovare tra una salvezza “sporca” e qualche spiraglio di bel gioco che la piazza pretende, quasi di diritto. E tra chi pretende c’è anche Rocco Commisso che nella prima parte di stagione si sarà divertito tra il poco e il punto, così come tutti i tifosi viola. Non che la Fiorentina di Iachini abbia scintillato ma ha recuperato quantomeno quel minimo di dignità per portare a casa diversi risultati e punti che l’hanno trascinata fuori dalle sabbie mobili. Alla ripresa, già dal primo match con il Brescia, la Fiorentina dovrà badare al sodo ma magari con un po’ di coraggio in più rispetto al pre Covid. Nello specifico utilizzando qualche calciatore offensivo, a partire dal rientrante Ribery e a seguire con un reparto che nel frattempo ha accolto anche Kouame. Un mese e mezzo, dodici partite, se il campionato finirà, per convincere Commisso, con l’esigenza di trovare qualche soluzione nuova in un momento così particolare.

