Iachini e una conferma in salita che passa anche dall’attacco: ora la scelta è difficile

Quello che ripartirà tra una decina di giorni, sarà per la Fiorentina una sorta di nuovo campionato da 12 giornate, in cui Beppe Iachini si giocherà la conferma. Commisso è stato quantomeno interlocutorio nel parlare della posizione del buon Beppe, che si giocherà davvero tutto in questo mini torneo. Rispetto al momento dello stop qualche novità in rosa in più c’è: intanto è rientrato a pieno regime Franck Ribery, in più Kouame ha quasi terminato il suo recupero dal problema al crociato. Opzioni in più immaginare una Fiorentina un po’ più offensiva, che era un po’ il sunto di quanto mancasse alla squadra viola prima dello stop. Con i rientranti ci sono anche i soliti: da Chiesa a Vlahovic e Cutrone, con Ghezzal e Sottil in seconda battuta: tanti, forse troppi, per pensare all’unica punta o alla coppia di attaccanti con Chiesa tra i due. I segnali che si attendono dalla Fiorentina di Iachini 2.0 sono legati in particolar modo proprio al reparto offensivo.

