Iachini: “Errori arbitrali? Non siamo stati fortunati ma sono episodi normali. Guardiamo avanti…” – VIDEO FN

Questo pomeriggio il tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini è intervenuto allo stadio Artemio Franchi per la conferenza stampa della vigilia della sfida di domani contro la Juventus. L’allenatore viola ha avuto la possibilità di tornare a parlare degli ultimi errori arbitrali ai danni della Fiorentina: con il Genoa in campionato e con l’Inter in Coppa Italia i viola hanno subito un paio di decisioni dubbie che hanno condizionato il risultato finale di entrambe le sfide. Iachini, dopo aver sottolineato e rimarcato le sviste, a comunque voluto sdrammatizzare cercando di voltare pagina.

Ecco il video realizzato da Fiorentinanews.com: