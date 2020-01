Iachini: “Fa male perdere punti così. Stiamo lavorando per inserire nuovi elementi e col tempo posso cambiare qualcosa”

L’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, esce da Bologna con il rammarico di avere perso due punti in pieno recupero: “L’importante era la prestazione, abbiamo dato tutto. C’è rammarico per il risultato, soprattutto per come si è determinato. Testa già alla prossima gara. Stiamo lavorando per conoscerci e andando avanti valuteremo se ci sarà la possibilità di fare qualcosa di diverso. Per il momento ho preferito continuare con una soluzione tattica di questo tipo. Chiesa? Ha fatto un’ottima gara ed è arrivato diverse volte ad essere davanti alla porta. Un paio di situazioni le ha avute lui, in altre circostanze è stato ignorato. Ci darà sicuramente una mano. Stiamo lavorando per inserire qualche elemento, anche per le idee di gioco che ho intenzione di portare avanti. Abbiamo margine di crescita importanti su tutti gli aspetti”.