Iachini-Fiorentina: ormai ci siamo, il tecnico aspetta “fiducioso” la società viola

Da quando ha smesso con la carriera da calciatore Beppe Iachini ha avuto tra i suoi sogni quello di allenare la Fiorentina, mai nascondendo il suo affetto per i colori viola. Quel sogno è vicino a diventare realtà perché è proprio lui il favorito numero uno a sostituire Vincenzo Montella. Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, Iachini è in attesa di comunicazioni definitive ma si dice “fiducioso” in vista della decisione della dirigenza gigliata, che arriverà nelle prossime ore.