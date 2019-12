Iachini: “Firenze per me é una seconda casa. I tifosi sono sempre stati il dodicesimo in campo e…” VIDEO FN

Durante la sua presentazione ufficiale il neo allenatore della Fiorentina Giuseppe Iachini, oltre che rispondere a tutte le domande relative a situazioni tecniche o di mercato, ha dovuto spiegare ai media presenti quale fosse il suo rapporto con la Fiorentina e con la città di Firenze. “Sono sicuro che ci daranno il solito sostegno. Hanno portato grande entusiasmo e restando tutti compatti la strada per risalire sarà più semplice. Anche se all’inizio qualche difficoltà me la immagino. Non devo vedere al metro, ma al kilometro: e lì ci saranno delle soddisfazioni”.

Ecco il video realizzato da Fiorentinanews.com: