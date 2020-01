Iachini: “Ho visto giocatori con facce bianche e preoccupati per giocare nel nostro stadio. La nostra casa deve diventare una bolgia e noi non possiamo regalare cinque centesimi agli altri”

L’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, sottolinea alcuni aspetti curiosi che ha trovato arrivando in questa squadra: “Devo ringraziare i tifosi perché anche in un momento di difficoltà, domenica scorsa, sono stati vicini alla squadra. C’è solo bisogno di pazienza perché stiamo cambiando e vogliamo far tornare il sereno. Dobbiamo risvegliare alcuni atteggiamenti e tornare tutti insieme alla normalità. Domenica, prima della partita, l’ho detto ai miei dirigenti, mi sembrava di rivivere la situazione che c’era alla Sampdoria. Alcuni giocatori avevano le facce bianche e questo non sembrava la stadio di casa. Qui deve diventare una bolgia, questa è casa nostra e non deve passare nessuno. E domenica l’atteggiamento dei ragazzi è stato quello giusto, fortunatamente. Ci sono dei momenti in cui mi fermo al semaforo, e posso dare anche cinque euro a chi è lì a chiedermi un po’ di soldi. Adesso non posso dare neanche cinque centesimi, questo è un momento così“.