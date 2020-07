Iachini: “Il bacio di Barone? Andiamo avanti e proseguiamo. Sono sempre rimasto concentrato anche in presenza di altre voci di mercato”

L’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, festeggia la salvezza della squadra dopo la vittoria contro il Torino: “Ottima partita, il rammarico è che non abbiamo chiuso prima, fatto prima il secondo gol. Lì dobbiamo ancora lavorarci, però il percorso è giusto. Guardiamo avanti, abbiamo quattro partite alla fine e dobbiamo onorare il campionato. Quando siamo arrivati c’era preoccupazione nell’ambiente. Sono contento per i ragazzi perché meritavano questa soddisfazione. Il bacio di Barone? Spero che non abbia qualche significato (ride ndr). Andiamo avanti, proseguiamo, stiamo crescendo. L’importante è andare avanti. Altri allenatori accostati alla Fiorentina? Fa parte del calcio. Sono rimasto sempre concentrato sul mio lavoro, abbiamo creato un buon rapporto con questo gruppo. Abbiamo perso qualche punto dopo il lockdown, ma i ragazzi ci credono e sono contento per loro, che siano arrivati a giocarsi un finale tranquillo. Poi vedremo quello che accadrà. Chiesa deluso per la sostituzione? No. Dovevamo servirlo di più e non siamo stati bravi a farlo. Poi io devo gestire il gruppo e devo mantenere più gente fresca possibile”.

