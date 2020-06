Iachini: “Il ritorno di Ribery fa bene a tutti. La Fiorentina ha avuto il maggior numero di occasioni da gol assieme all’Inter”

Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha presentato la partita contro la Lazio al canale ufficiale del club viola. Ecco le sue dichiarazioni: “Sono diversi anni che la Lazio lavora con lo stesso tecnico. Inzaghi fa un ottimo lavoro da tempo con un gruppo migliore di stagione in stagione. Ci vorrà una grande partita sotto l’aspetto tattico della concentrazione, dell’attenzione. Ovviamente senza rinunciare alla fase offensiva, perché con squadre del genere non puoi essere attendista, ma devi costruire i presupposti per poter andare a creare fastidi gli avversari. Ribery? E’ un giocatore di esperienza e grande qualità che non può far altro che accrescere il tasso di personalità e di furbizia. Abbiamo la seconda squadra più giovane del campionato e il suo ritorno fa bene a tutti. I numeri di questa ripresa dicono che la Fiorentina, assieme all’Inter, ha avuto il maggior numero di occasioni da gol. Poi, certo, ci vuole più precisione da parte dei nostri giocatori: col Brescia c’è mancato la finalizzazione, peccato perché potevamo portare a casa il risultato pieno. Nel primo tempo ci hanno ammonito tre difensori: ho tolto Dalbert a fine primo tempo e stavo aspettando di capire chi poter sostituire tra Caceres e Ceccherini. Non c’era stato neanche un fallo prima del rosso, in queste situazioni qui si fa fatica. Sul piano fisico, del gioco e dell’intensità la squadra ha giocato fino in fondo e non sembrava che fossimo nemmeno in inferiorità numerica. Continuiamo a lavorare, sapendo che nel calcio bisogna metterla dentro. Dopo tre mesi non si sa mai in che condizioni ritrovi la squadra”.

0 0 vote Article Rating