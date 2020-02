Iachini: “In casa non siamo sereni. Abbiamo limiti sul palleggio e in uscita. Su Vlahovic…”

L’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini a Sky, ha dichiarato dopo la sconfitta contro l’Atalanta: “In casa spesso ci succedono cose come quelle viste oggi, mentre fuori casa ci esprimiamo meglio perché siamo più sereni. Dovremo lavorare di più sul palleggio, sotto l’aspetto tecnico e sotto la fase di uscita. E’ lì che abbiamo i più grossi limiti. Ci stiamo insistendo su alcuni movimenti e sotto questo aspetto abbiamo margini. Vlahovic? Abbiamo davanti cinque attaccanti tutti molto giovani, stiamo valutando le scelte di volta in volta, guardando la condizione di uno. Il serbo ha avuto qualche problemino in settimana”.