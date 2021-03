Iachini in caso di sconfitta? Smentite le voci di un ritorno sulla panchina della Fiorentina

Come leggiamo su Tuttosport, un’altra sconfitta potrebbe avere conseguenze facilmente intuibili: “Io a rischio? Come tutti gli allenatori”, le parole di Cesare Prandelli durante la consueta conferenza di vigilia. Tra l’altro l’eventuale k.o. sarebbe il quinto nelle ultime sei gare. Non hanno trovato conferma, si legge, le voci secondo cui Beppe Iachini sarebbe stato preallertato, ma il clima è teso, come dimostra la contestazione dei tifosi andata in scena ieri (LEGGI QUI).