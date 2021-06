Iachini: “Io alla Sampdoria? Per me è sempre una grande gioia, una squadra diversa da tutte le altre”

A sampdorianews.net ha parlato l’ex allenatore della Fiorentina Beppe Iachini, commentando anche un suo possibile ritorno sulla panchina blucerchiata. Queste le sue parole: “Ogni volta che avviene un cambio di panchina alla Sampdoria il mio nome inizia a circolare. Una situazione dettata dal lavoro fatto in quei mesi a Genova, dal rapporto umano di affetto e stima reciproci con la piazza. Per il sottoscritto è sempre una grande gioia, perché la Sampdoria è una squadra speciale, non sarà mai come le altre per me. In questo momento parlando di Sampdoria non posso confermare, nè smentire, non dico niente..”.