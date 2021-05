Iachini: “Kokorin condizionato dal suo infortunio. Stiamo cercando di spronarlo per vedere se potrà essere utile nel finale”

Aleksandr Kokorin è l’oggetto misterioso di casa Fiorentina. L’allenatore viola, Giuseppe Iachini, lo ha ritrovato da poco tempo e non ha mai potuto, finora, metterlo in campo: “L’abbiamo visto per alcuni giorni lavorare con noi. Viene da un infortunio particolare, da una ricaduta. E’ rientrato da qualche giorno e stiamo cercando di spingerlo e di spronarlo. Ma è chiaro che sia un po’ condizionato da quello che gli è successo. Vedremo se potrà migliorare in questo senso e se potrà esserci utile per il finale”.