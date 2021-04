Iachini, la Fiorentina e quelle poche certezze che la squadra è riuscita a perdere

La Fiorentina della seconda stagione iachiniana ha tanti problemi e ha perso anche quel poco di buono che aveva mostrato nella seconda parte della scorsa stagione.

Il tecnico viola ha detto al termine della partita contro l’Atalanta: “Dobbiamo ritrovare quella solidità che alla fine della scorsa stagione ci diede compattezza, equilibrio e possibilità di segnare gol”. Questo concetto può anche essere vero e valido; peccato però che la sua squadra solo una volta nelle ultime undici partite non ha preso gol. In queste condizioni quindi diventa un’impresa realizzare i dettami che ha in testa l’allenatore gigliato.

E soprattutto ci vorrebbe una rivoluzione di mentalità in tanti giocatori senza avere la disponibilità di tempo per attuarla.