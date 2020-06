Iachini: “L’unico nostro demerito è non aver segnato. Ribery? Non era facile rientrare dopo sette mesi di inattività. E a Ghezzal dico…”

L’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, ha parlato a Sky dopo il pareggio contro il Brescia: “Dopo tre mesi questa era la nostra prima partita. Nei primi 15 minuti abbiamo sbagliato troppo. Poi abbiamo tirato in porta venti volte, 15 da dentro l’area e ci è mancato solo il gol. Non posso rimproverare più di tanto i miei ragazzi, se non per il fatto che non sono riusciti a mettere dentro la palla. Ci può stare dopo questo stop di fare fatica a concretizzare, ma anche in dieci abbiamo continuato a giocare per vincere e potevamo portare i tre punti a casa. La squadra meritava i tre punti, però guardiamo avanti”.

Su Ribery: “Non era facile assolutamente rientrare dopo sette mesi di inattività. Ha avuto un infortunio importante ma, come la squadra, ha creato e ha corso. Avevamo qualche diffidato, al posto di Caceres e Chiesa entreranno altri ragazzi che daranno il loro contributo. Ghezzal? Mi è dispiaciuto tanto però in quel momento della partita non me la sentivo di togliere nessuno là davanti e ho dovuto fare questo cambio. Mi dispiace perché si sta allenando bene, ma non l’ho tolto certo per demerito”.