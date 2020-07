“Iachini merita il sostegno della società viola. La Fiorentina però deve anche decidere in fretta i suoi piani”

Il giornalista Sky Marco Nosotti a Radio Bruno ha parlato così del tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini: “Quando entra in una squadra sa sempre dove mettere le mani. Entra subito in empatia con lo spogliatoio, aggiusta le cose. La società viola deve sostenere il suo allenatore fino a fine stagione, ma deve decidere in fretta quali sono i suoi piani. Il Sassuolo? Mi aspetto una bella partita con la Fiorentina che proverà a costruire dal basso”.

