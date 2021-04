Iachini: “Mi aspetto molto da Eysseric, ecco cosa chiederò alla squadra. Amicizia e stima verso Prandelli”

Continua la conferenza stampa dell’allenatore della Fiorentina, Beppe Iachini, alla vigilia della trasferta di Marassi contro il Genoa.

Ecco le sue parole: “Oltre a Dusan, voglio ritrovare anche altri giocatori come Kouame e Callejon. Voglio avere la partecipazione di tutto il gruppo: non contano più i nomi, ma tutta la rosa. Mi aspetto un contributo importante quando verranno chiamati in causa: dobbiamo ragionare come un ‘noi’, non come un ‘io’. Eysseric? C’è stima e considerazione, è un ragazzo da cui mi aspetto tanto. Le parole di Ballardini su Prandelli? Non me la sento di commentare le dichiarazioni dei colleghi, ma nei confronti di Cesare ho grande stima e amicizia ed è nato un bel rapporto. Ha già spiegato tutto lui, non devo aggiungere nulla. Alla squadra chiederò grande partecipazione e disponibilità, pensando sempre all’importanza della maglia che stiamo indossando. Messaggio dalla proprietà? Sì, di compattezza e unità d’intenti, anche perché il calendario è impegnativo. Commisso è il nostro primo sostenitore”.