Iachini: “Milenkovic è un giocatore sotto contratto fino all’anno prossimo. Se qualsiasi giocatore della Fiorentina, non solo il serbo, non dà il massimo per la nostra causa, non avrei dubbi nel metterlo fuori”

Sempre nel corso della conferenza stampa pre-match, Beppe Iachini alla domanda sulle ‘parole d’addio’ di Milenkovic ha dichiarato: “Onestamente non mi hanno detto che il giocatore abbia dichiarato esplicitamente che lascerà la Fiorentina, quindi tutto ciò non mi risulta. E’ un giocatore sotto contratto fino all’anno prossimo, quindi io vedo solo i giocatori sul campo, per quello che mi dimostrano durante la settimana negli allenamenti. Se qualsiasi giocatore della Fiorentina, non solo Milenkovic, non dà il massimo per la nostra causa, è chiaro che non avrei dubbi nel metterlo fuori. Conta il bene della Fiorentina, ma in questo caso specifico non ci sono state avvisaglie in questo senso. L’impegno del giocatore è massimale, poi qualche errore può capitare, altrimenti tutte le partite finirebbero 0 a 0.

Palle inattive e difesa: “Ci stiamo lavorando, visto che i numeri ci dicono determinate cose. Tutte le settimane lavoriamo per migliorare questo aspetto, visto che è una parentesi importante all’interno dei 90 minuti. Dobbiamo evitare anche di commettere falli inutile. Su Quarta invece, il giocatore ha giocato le sue partite, è subentrato contro la Juventus, è un ragazzo su cui puntiamo, che abbiamo scelto all’inizio di questa stagione, contiamo molto sul suo apporto. Contro la Juventus eravamo andati bene, non possiamo cambiare ogni partita dieci uomini. Stiamo lavorando su tutti i componenti della difesa per cercare di farli crescere. I punti chiaramente passano anche attraverso una solidità difensiva. Pezzella nelle ultime settimane aveva fatto delle buone partite nel complesso. Magari ha peccato nell’episodio del rigore di Sassuolo, dove c’è stato un eccesso d’istinto. Non mi sento di dargli colpa sul secondo gol di Palacio, dove l’attaccante ha fatto un bel gesto tecnico da attaccante vero. In Serie A ci sono avversari con qualità importanti. German però è ben predisposto, ha sempre una parole d’aiuto verso i suoi compagni, trasmette positività ed è un giocatore importante per la Fiorentina. Non possiamo adesso metterlo in discussione. E’ il nostro capitano è ci aspettiamo un finale di campionato importante da lui e da tutto il reparto difensivo”.

Su Ribery: “Negli ultimi giorni si è allenato col gruppo, vediamo oggi l’allenamento come va, ma se i riscontri saranno postivi non ci dovrebbero essere problematiche”.