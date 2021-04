Iachini: “Nel primo tempo potevamo segnare un altro gol e chiudere la partita. Al mio ritorno ho trovato una squadra preoccupata, stiamo lavorando su questo”

L’allenatore della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato a Sky Sport dopo la partita con la Juventus: “Peccato per il gol subito a freddo, volevamo vincere la partita contro una Juve molto forte e ben messa in campo. Siamo stati sempre aggressivi e pronti per ripartire in cerca del gol, nel primo tempo potevamo fare anche un altro gol senza mai rischiare di subirlo. Il gol di Morata è stata una perla, a volte i dettagli fanno la differenza e i bianconeri hanno qualità tecniche importanti”.

E poi ha aggiunto: “Negli ultimi minuti le forze hanno cominciato a scarseggiare, peraltro avevamo perso per infortunio Venuti. Per questi motivi non siamo più riusciti a ribaltare l’azione. Ripeto, c’è rammarico perché senza quel gol subito potevamo gestire la partita e giocare per chiuderla. Quando sono tornato ho trovato i ragazzi preoccupati, c’era tanta tensione nell’aria. Dovevamo ritrovare solidità e compattezza soprattutto in fase difensiva, ma anche liberare la testa per andare in campo più tranquilli. Rinnovo Ribery? Da allenatore dico che è un grande giocatore, per il resto spetta alla società e a lui decidere”.