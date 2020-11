Iachini: “Nessuno mi ha chiesto di dimettermi. La Fiorentina è la squadra che tira più di tutte da dentro l’area di rigore”

Continua così la conferenza stampa del tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini: “I ragazzi mi seguono, abbiamo avuto qualche problemino tra cui Pezzella. Questo dispiace, c’è rammarico ma dobbiamo guardare avanti. Nessun dirigente mi ha chiesto di dimettermi, vogliono che usciamo fuori da questa situazione. Se avessi percepito questa loro volontà, anche da parte di un solo giocatore, lo avrei fatto anche perché non ne faccio assolutamente una questione di soldi. Siamo la squadra che tira più di tutte dall’interno dell’area di rigore. Difesa a 4? Ci stiamo lavorando da diverse settimane, dispiace per l’assenza di Callejon perché lui rappresentava l’ago della bilancia in tal senso. Spostamento di Amrabat? Anche qui ci stiamo lavorando, non dimentichiamo che Pulgar ha avuto il Covid-19 ed è stato fuori per tantissimo tempo. Stiamo cercando di reinserirlo piano piano. Il Parma ha ottime individualità come Gervinho o Kucka, dovremo fare una gara di spessore”.

