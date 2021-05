“Iachini non capito dall’ambiente, ma l’avrei visto bene ancora alla Fiorentina. Vlahovic non sembrava nemmeno una punta, ora è destinato a un top club”

A TMW Radio ha parlato l’ex attaccante della Fiorentina Daniele Cacia, parlando dell’operato a Firenze di Beppe Iachini e della crescita di Dusan Vlahovic. Queste le sue parole: ” Iachini si è trovato in un ambiente che non l’ha capito e non ha potuto raggiungere la sua idea. Oltre alla pandemia c’è stata anche la parentesi Prandelli, ma non ho mai avuto dubbi che non riuscisse a raggiungere l’obiettivo. Mi avrebbe fatto piacere vederlo ancora alla Fiorentina, magari con una programmazione chiara fin dall’inizio”.

E su Vlahovic: “Mi ha fatto ricredere, all’inizio nemmeno sembrava una prima punta. Le caratteristiche e la personalità però si vedevano anche prima. Essendo giovane è destinato a qualche top club”.