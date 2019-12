Iachini non perde tempo e spiega la tattica… al telefono!

Viste le vacanze natalizie il primo vero incontro tra Iachini e la squadra ci sarà oggi pomeriggio, quando la Fiorentina si ritroverà al Centro Sportivo per ricominciare gli allenamenti. L’allenatore viola però ha già contattato ogni singolo giocatore della squadra viola per presentarsi e cominciare a spiegare la sue idea di gioco. Con telefonate e videochiamate Beppe Iachini non ha perso tempo e ha già cominciato il suo lavoro anche a distanza. L’unico incontro vis a vis lo ha avuto con Federico Chiesa, che si è trattenuto a Firenze per recuperare dall’infortunio. A riportarlo è il Corriere dello Sport.