Iachini: “Non potremo allenarci in modo completo. I calciatori che hanno avuto il Coronavirus dovranno andare a ritmi molto bassi”

In diretta a Rtv 38, ha parlato così il tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini: “Siamo come tantissime persone chiuse in casa. Stiamo aspettando un segnale per poter tornare a fare il nostro lavoro. Siamo come molti italiani, in attesa di notizie. Il protocollo? Non è facile in questo momento, ogni giorno ci sono notizie nuove. Sicuramente ci sono situazioni complicate per la ripresa degli allenamenti. A seconda di ciò che verrà deciso, noi ci adegueremo. E’ chiaro che in questo percorso non ci sarà modo di allenarsi in modo completo; ci alleneremo in piccolossimi gruppi. I calciatori che hanno avuto il Coronavirus dovranno andare a ritmi molto bassi. Prima dovranno esserci tutti gli accertamenti del caso per quanto riguarda i calciatori”.