Iachini: “Ora devo accorciare il campo a Chiesa, serve farlo giocare vicino alla porta. In futuro..”- VIDEO FN

Come ogni viglia uno dei temi “a tener banco” in casa Fiorentina è Federico Chiesa. Anche quest’oggi durante la conferenza stampa di Giuseppe Iachini, il tecnico viola ha dovuto analizzare e spiegare la situazione attuale del gioiello viola paragonandolo addirittura a Paulo Dybala, allenato dallo stesso ai tempi del Palermo. L’obiettivo adesso sembra essere uno soltanto: “In questo momento, visto che è stato fuori per mesi, devo accorciargli il campo e metterlo più vicino alla porta. Oggi rientra da un infortunio, ha perso tempo. Con il passare del tempo potrebbe giocare anche sulla fascia… Me lo dicevano anche di Dybala. Poi è andata come andata, in quel ruolo che gli ho dato“.

Ecco il video realizzato da Fiorentinanews.com: