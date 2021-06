Iachini perde posizioni nella corsa alla panchina della Sampdoria: ecco chi c’è in vantaggio

Arrivano aggiornamenti sulla panchina della Sampdoria, una delle poche rimaste ancora in Serie A senza allenatore. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nelle ultime ore Beppe Iachini sarebbe stato sorpassato da Roberto D’Aversa nella corsa alla sostituzione di Claudio Ranieri. L’ex tecnico della Fiorentina era in vantaggio, ma adesso sarebbe tutto cambiato.

Contatti positivi con D’Aversa, le parti si aggiorneranno nelle prossime ore in un ulteriore incontro in cui si affronteranno anche gli aspetti contrattuali. Iachini rimane sullo sfondo come possibile alternativa assieme a Andrea Pirlo.