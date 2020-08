Iachini può sorridere: Ribery rientra in gruppo VIDEO

In casa Fiorentina la notizia del giorno, almeno per quanto riguarda le vicende di campo, è il ritorno in gruppo di Franck Ribery. La squadra di mister Iachini ha cominciato oggi la seconda settimana di preparazione in vista dell’inizio del prossimo campionato di Serie A (LEGGI QUI), allenandosi sull’erba del Franchi con partitelle ed esercitazioni. Da segnalare, appunto, la presenza del francese che nei giorni scorsi si era allenato a parte.

Ecco il video pubblicato dalla Fiorentina su Twitter: