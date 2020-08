Giornata importante per la Serie A: si è infatti riunito alle 12, in quel di Roma, il Consiglio Federale. Il principale tema di discussione sono state le date in vista della stagione 2020-21: per la Serie A, ma anche per le categorie inferiori.

E’ stata confermata la data d’inizio della prossima Serie A, che prenderà il via il weekend del 19-20 settembre. Il calendario, come vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni, verrà stilato mercoledì 2 settembre.