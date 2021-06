Iachini: “Quando arrivai a Firenze, Chiesa era giù. Ma poi…”

L’ex allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, in un’intervista rilasciata a Tuttosport, ha parlato di Federico Chiesa e ha dichiarato: “Quando arrivai a Firenze, in mezzo a tante difficoltà, era un po’ giù. Ma poi ha lavorato tantissimo per migliorarsi, soprattutto nell’attacco della porta, e non è un caso l’evoluzione positiva che ha avuto nella Juventus“.