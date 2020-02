Iachini: “Quando costruisci una casa si parte sempre dalle fondamenta. Non voglio fare lo scienziato e buttare in campo una squadra allo sbaraglio

Ha parlato anche di evenutuali variazioni tattiche l’allenatore della Fiorentina Beppe Iachini in conferenza stampa: “Come dicevo stiamo portando avanti questo percorso di lavoro. Quando costruisci una casa si parte sempre dalle fondamenta. C’era da dare sicurezze alla squadra appena siamo arrivati. Modulo? Devono esserci le risposte giuste, ma ci stiamo lavorando. Non voglio fare lo scienziato e buttare in campo una squadra allo sbaraglio. Tabella di marcia? Guardo con equilibrio quello che è il mio lavoro. Vedo un bicchieri mezzo pieno perchè sto vedendo crescere i ragazzi piano piano, sotto tutti i punti di vista. Non voglio alibi e dai ragazzi pretendo: dobbiamo velocizzare e capirci in fretta”.