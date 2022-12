Iachini: “Quando ero alla Fiorentina, Belotti era un’ipotesi. La società viola lo punta da diversi anni, in futuro…”

L’ex allenatore della Fiorentina Giuseppe Iachini è intervenuto a Tuttomercatoweb.com, tornando anche sul suo periodo da tecnico in viola e sulla possibilità, al tempo, di acquistare Andrea Belotti: “Sì, era un’ipotesi viva. Nel comparto degli attaccanti, avevamo Vlahovic e un Kouamé recuperato da un grave infortunio. Ci avevamo pensato, ma in realtà la Fiorentina punta Belotti da diversi anni. Futuro? Ha un contratto con la Roma fino a giugno, non so cosa possa accadere“.

Su Claudio Ranieri: “Inutile dire che il Cagliari abbia preso un grande allenatore. Claudio è uno dei miei maestri, l’ho avuto alla Fiorentina“.